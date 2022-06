Petrolio: prezzi in recupero, Wti sale a 115,9 dollari (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono in recupero questa mattina le quotazioni del Petrolio, dopo due giorni consecutivi di calo. Il Wti americano sale a 115,90 dollari, in rialzo dello 0,5%. Il Brent del Mare del Nord segna +0,4%, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono inquesta mattina le quotazioni del, dopo due giorni consecutivi di calo. Il Wti americanoa 115,90, in rialzo dello 0,5%. Il Brent del Mare del Nord segna +0,4%, ...

