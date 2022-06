Nube da Malagrotta su Fiumicino, Poggio e D’Intino: “Dal Comune assenza di comunicazione” (Di giovedì 16 giugno 2022) Fiumicino – “Come al solito, quando c’è un’emergenza, il risultato è sempre lo stesso: un’amministrazione dilettantesca e facilona. Ieri la comunicazione tardiva e lacunosa dell’incendio di Malagrotta (leggi qui) con un imbarazzante copia/incolla di quanto pubblicato dal Comune di Roma”. E’ quanto si legge in un comunicato a firma di Federica Poggio e Vincenzo D’Intino, consiglieri comunali di Fiumicino, che aggiungono: “Oggi, dopo ore, con una lentezza inaudita, la chiusura di scuole materne, asili, centri estivi e tutte le attività ludiche e sportive (leggi qui) ma solo dopo aver fatto prima entrare i bambini. Con una sciatteria preoccupante da parte di chi dopo anni di gaffe e strafalcioni viene a chiedere a questa città ancora fiducia. E senza alcuna ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022)– “Come al solito, quando c’è un’emergenza, il risultato è sempre lo stesso: un’amministrazione dilettantesca e facilona. Ieri latardiva e lacunosa dell’incendio di(leggi qui) con un imbarazzante copia/incolla di quanto pubblicato daldi Roma”. E’ quanto si legge in un comunicato a firma di Federicae Vincenzo, consiglieri comunali di, che aggiungono: “Oggi, dopo ore, con una lentezza inaudita, la chiusura di scuole materne, asili, centri estivi e tutte le attività ludiche e sportive (leggi qui) ma solo dopo aver fatto prima entrare i bambini. Con una sciatteria preoccupante da parte di chi dopo anni di gaffe e strafalcioni viene a chiedere a questa città ancora fiducia. E senza alcuna ...

