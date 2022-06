"Non tocca le correnti". Renzi bacchetta la Cartabia e i giudici (Di giovedì 16 giugno 2022) Matteo Renzi, nella dichiarazione di voto sulla riforma del Csm al Senato torna ad attaccare il "sistema" messo a nudo dall’ex presidente dell’Anm, Luca Palamara Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Matteo Renzi, nella dichiarazione di voto sulla riforma del Csm al Senato torna ad attaccare il "sistema" messo a nudo dall’ex presidente dell’Anm, Luca Palamara

ItaliaViva : 'Questa riforma #Cartabia è più inutile che dannosa. Ci siamo astenuti perché non tocca il potere delle correnti né… - Giorgiolaporta : Chissà perché chi è abituato a stare al #Governo senza mai vincere le elezioni è interessato a non farti votare ad… - Giorgiolaporta : Scusate qualcuno ha per caso visto Giuseppe #Conte e il #Movimento5Stelle? A meno di 8 mesi dalle… - iopiena : Se non hai un ragazzo tocca arrangiarsi e devi essere tu il tuo ragazzo! - luciano55321084 : M5S, Di Maio critica Conte: «Non possiamo stare al governo e attaccarlo un giorno sì e uno no» Della serie:'Dio mi… -