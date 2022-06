Napoli, Deulofeu si candida e Koulibaly è più vicino al rinnovo (Di giovedì 16 giugno 2022) C’è una trattativa che entra sempre più nel vivo e un’altra che si muove a piccoli passi. La prima è quella per portare al Napoli Deulofeu dell’Udinese. Lo spagnolo è il “10” scelto da... Leggi su europa.today (Di giovedì 16 giugno 2022) C’è una trattativa che entra sempre più nel vivo e un’altra che si muove a piccoli passi. La prima è quella per portare aldell’Udinese. Lo spagnolo è il “10” scelto da...

Pubblicità

anperillo : Gerard #Deulofeu sarebbe un buon colpo per il #Napoli. Non è mai esploso del tutto, ma viene da ottima annata ed ha… - sscalcionapoli1 : Fedele: “Il Napoli ha buttato via un campionato, Deulofeu? Buon calciatore” - alexsan62753199 : @Peppedema921 @lucacerchione @ilnapolionline Purtroppo si secondo me dobbiamo aspettare se nel frattempo arriva il… - mick_napoli_ : RT @FianteAlighieri: Talmente sicuro che Di Marzio non accennerà minimamente a Deulofeu o Ostigard , che se succede organizzo un puttan tou… - alexsan62753199 : @Peppedema921 @lucacerchione @ilnapolionline E dovete aspettare il 30 giugno che mertens non faccia più parte del N… -