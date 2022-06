“Me l’ha detto Maria”. UeD: Veronica Rimondi, è successo dopo aver scelto Matteo Farnea (Di giovedì 16 giugno 2022) Veronica Rimondi e Matteo Farnea di Uomini e Donne, come ha reagito Maria De Filippi alla loro scelta. Finora non si era saputo nulla su questo, ma a parlare è stata proprio l’ex tronista del programma di Canale 5. Nel corso di un’intervista ha voluto rivelare al pubblico che tipo di atteggiamento ha assunto la conduttrice televisiva, nel momento in cui la giovane aveva preso la sua decisione di uscire dalla trasmissione insieme al suo attuale partner, col quale sta vivendo momenti indimenticabili. Veronica Rimondi e Matteo Farnea di Uomini e Donne, tra poco vi diremo cosa ha svelato la donna su Maria De Filippi. Intanto, soffermandoci sempre sul dating show, questo quanto scritto da Lorenzo Pugnalone sul social: ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022)di Uomini e Donne, come ha reagitoDe Filippi alla loro scelta. Finora non si era saputo nulla su questo, ma a parlare è stata proprio l’ex tronista del programma di Canale 5. Nel corso di un’intervista ha voluto rivelare al pubblico che tipo di atteggiamento ha assunto la conduttrice televisiva, nel momento in cui la giovane aveva preso la sua decisione di uscire dalla trasmissione insieme al suo attuale partner, col quale sta vivendo momenti indimenticabili.di Uomini e Donne, tra poco vi diremo cosa ha svelato la donna suDe Filippi. Intanto, soffermandoci sempre sul dating show, questo quanto scritto da Lorenzo Pugnalone sul social: ...

