Mahmood e Blanco smentiscono il litigio: il gesto social dei due cantanti (VIDEO) (Di giovedì 16 giugno 2022) Mahmood e Blanco hanno davvero litigato? Arriva il gesto social dei due cantanti che smentisce completamente il presunto litigio Belli e anche bravi, Mahmood e Blanco in questo 2022 con il brano “Brividi” hanno conquistato il cuore di milioni di italiani e non solo. Nell’ultima edizione della kermesse musicale al Festival di Sanremo hanno trionfato posizionandosi al primo posto. Solo poche settimane fa, si sono esibiti all’Eurovision a Torino con “Brividi” incantanto tutto il PalaOlimpico di Torino e tutti i presenti accorsi per il grande concorso. I due artisti si sono classificati al sesto posto. Leggi anche –> dritto e rovescio torna con un nuovo appuntamento le anticipazioni di giovedi 16 giugno Alcuni giorni fa il sito Today aveva riportato la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 giugno 2022)hanno davvero litigato? Arriva ildei dueche smentisce completamente il presuntoBelli e anche bravi,in questo 2022 con il brano “Brividi” hanno conquistato il cuore di milioni di italiani e non solo. Nell’ultima edizione della kermesse musicale al Festival di Sanremo hanno trionfato posizionandosi al primo posto. Solo poche settimane fa, si sono esibiti all’Eurovision a Torino con “Brividi” incantanto tutto il PalaOlimpico di Torino e tutti i presenti accorsi per il grande concorso. I due artisti si sono classificati al sesto posto. Leggi anche –> dritto e rovescio torna con un nuovo appuntamento le anticipazioni di giovedi 16 giugno Alcuni giorni fa il sito Today aveva riportato la ...

Pubblicità

trash_italiano : Mahmood e Blanco smentiscono su Instagram gli articoli che parlavano di una presunta crisi tra i due. - IlContiAndrea : #Mahmood e #Blanco smentiscono di aver interrotto i rapporti e il clima di gelo dietro le quinte del… - RadioZetaOf : ?? 'E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di perle E pagherei per andar via Accetterei an… - m4rtanotfound : RT @trash_italiano: Mahmood e Blanco smentiscono su Instagram gli articoli che parlavano di una presunta crisi tra i due. - Gio_Ferrante3 : RT @DICVBAR: in effetti mahmood era incazzato nero quando per colpa di blanco si è distratto mentre cantava la sua strofa -