M5s, Conte: "Di Maio? Di inclusività non parli, se fonderà un partito lo dirà" (Di giovedì 16 giugno 2022) Il ministro degli Esteri: 'Non si può dare sempre agli altri la colpa delle sconfitte'. Il leader M5s: 'Qualcuno è in fibrillazione perché siamo alla vigilia della discussione sul doppio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 giugno 2022) Il ministro degli Esteri: 'Non si può dare sempre agli altri la colpa delle sconfitte'. Il leader M5s: 'Qualcuno è in fibrillazione perché siamo alla vigilia della discussione sul doppio ...

Pubblicità

fattoquotidiano : 'Giuseppe Conte replica a Luigi Di Maio. Siamo alla vigilia di un appuntamento importante per la storia del Movimen… - fattoquotidiano : M5s, il tribunale di Napoli rigetta il ricorso per sospendere statuto e leadership di Conte: “Irrilevante l’esclusi… - petergomezblog : Conte a Di Maio: “M5s anti-Nato? Stupidaggine. Che faccia lezioni su democrazia interna fa sorridere. Dirà lui se v… - Europeo91785337 : RT @GiusyBelfiore: “Che Di maio faccia lezioni adesso, a questa comunità, di democrazia interna… fa sorridere.” Per non dire che è assoluta… - LobbaLuisa : RT @carmenmarta6: Infatti se il M5S prende ancora qualche voto è solo grazie a Conte quest'ultimo potrebbe creare qualcosa di nuovo con Di… -