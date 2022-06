Lo strano saluto di Francesco Giorgino al Tg1 (Video). Tira una brutta aria per i ‘disertori’ della Rassegna Stampa? (Di giovedì 16 giugno 2022) Francesco Giorgino - Tg1 E’ uno strano congedo dal pubblico del Tg1 quello riservato ieri sera da Francesco Giorgino. Il giornalista, questa settimana volto dell’edizione delle 20.00, ha chiuso il telegiornale in una maniera decisamente insolita. Mano alzata in segno di saluto ai telespettatori e, anziché il solito augurio di una buona serata, un malinconico “arrivederci a tutti“. Lo strano saluto di Francesco Giorgino al #Tg1 (edizione delle 20 di mercoledì 15 giugno) pic.twitter.com/MTVkrFUsDE — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) June 15, 2022 Il tutto, come si evince dal Video, con un’aria alquanto mesta, per non dire tesa. Nei giorni scorsi Giorgino, che ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 giugno 2022)- Tg1 E’ unocongedo dal pubblico del Tg1 quello riservato ieri sera da. Il giornalista, questa settimana volto dell’edizione delle 20.00, ha chiuso il telegiornale in una maniera decisamente insolita. Mano alzata in segno diai telespettatori e, anziché il solito augurio di una buona serata, un malinconico “arrivederci a tutti“. Lodial #Tg1 (edizione delle 20 di mercoledì 15 giugno) pic.twitter.com/MTVkrFUsDE — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) June 15, 2022 Il tutto, come si evince dal, con un’alquanto mesta, per non dire tesa. Nei giorni scorsi, che ...

