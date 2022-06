LIVE Lupo/Ranghieri-Brouwer/Meeuwsen 0-2, Mondiali Beach 2022 in DIRETTA: azzurri eliminati (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante questa DIRETTA. Vi auguriamo una buona notte. 23.03 Brouwer e Meeuwsen hanno travolto Lupo/Nicolai con un perentorio 2-0 (21-18; 21-13) e si sono qualificati ai quarti di finale dei Mondiali. Mesta eliminazione per la coppia italiana al Foro Italico di Roma. 13-21 Ranghieri murato. Finisce qui. Lupo e Ranghieri sono eliminati agli ottavi di finale dei Mondiali 2022 di Beach volley. 13-20 Attacco lungo di Ranghieri. Gli olandesi hanno sette match-point. 13-19 Ranghieri serve in rete. 12-18 Gli olandesi si stanno involando verso una ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito durante questa. Vi auguriamo una buona notte. 23.03hanno travolto/Nicolai con un perentorio 2-0 (21-18; 21-13) e si sono qualificati ai quarti di finale dei. Mesta eliminazione per la coppia italiana al Foro Italico di Roma. 13-21murato. Finisce qui.sonoagli ottavi di finale deidivolley. 13-20 Attacco lungo di. Gli olandesi hanno sette match-point. 13-19serve in rete. 12-18 Gli olandesi si stanno involando verso una ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Lupo/Ranghieri-Brouwer/Meeuwsen, Mondiali Beach 2022 in DIRETTA: azzurri a caccia del quarti contro gli ex cam… - AleCaruso87 : RT @MorabitoGio: #Repost @amiciufficiale with @let.repost • • • • • • In bocca al lupo ragazzi per il Tim Live Show! Seguite l'evento sui… - infoitsport : LIVE – Lupo/Ranghieri-Krou/Gauthier Rat: Mondiali Roma 2022 beach volley in DIRETTA - MorabitoGio : #Repost @amiciufficiale with @let.repost • • • • • • In bocca al lupo ragazzi per il Tim Live Show! Seguite l'even… - ElvysDamiano : Reposted from @dianacoverband ?? Venerdì tappa abruzzese ?? ?? Ci vediamo in piazza ad Aragno ! #summer #live… -