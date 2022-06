LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli incanta! E’ prima per distacco nell’All Around. Baldassarri insegue (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23: E’ dietro a Baldassarri la ucraina Onopriienko alla palla! Totalizza 31.650 ed è ottava. L’ucraina nell’All Around è seconda alle spalle di Raffaeli 16.21: La croata Sambol totalizza un punteggio di 25.450 al cerchio: è 41ma 16.17: La ucraina Tur totalizza 30.900 alla palla ed è undicesima 16.14: Secondo punteggio alla palla ma primo punteggio totale per Sofia Raffaeli che totalizza 33.700 per un totale di 69.850 16.12: Punteggio di 27.950 per la cipriota Sokolova al cerchio: è 28ma 16.11: Che energia Sofia Raffaeli! Bello il suo esercizio alla palla! 16.09: Punteggio di 31.800 per Milena Baldassarri che potrebbe non entrare neppure in questa finale ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23: E’ dietro ala ucraina Onopriienko alla palla! Totalizza 31.650 ed è ottava. L’ucrainaè seconda alle spalle di16.21: La croata Sambol totalizza un punteggio di 25.450 al cerchio: è 41ma 16.17: La ucraina Tur totalizza 30.900 alla palla ed è undicesima 16.14: Secondo punteggio alla palla ma primo punteggio totale perche totalizza 33.700 per un totale di 69.850 16.12: Punteggio di 27.950 per la cipriota Sokolova al cerchio: è 28ma 16.11: Che energia! Bello il suo esercizio alla palla! 16.09: Punteggio di 31.800 per Milenache potrebbe non entrare neppure in questa finale ...

