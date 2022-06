L’accordo Egitto-Israele-Ue sul gas visto dall’Italia. Parla Gava (Di giovedì 16 giugno 2022) Vannia Gava, sottosegretaria alla Transizione ecologica, ha partecipato all’East Mediterranean Gas Forum al Cairo, in Egitto, dove è stato firmato un accordo sul gas tra Israele, Egitto e Unione europea alla presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Che cosa rappresenta il memorandum d’intesa per l’Italia? Rappresenta un altro tassello importante di una nuova politica energetica che stiamo costruendo settimana dopo settimana, per far fronte all’emergenza ma, soprattutto, per risolvere definitivamente il problema della dipendenza energetica dell’Italia e dell’intera Europa da un solo Paese, una situazione di arretratezza che non è più sostenibile e che ci ha esposto, come risultato evidente a tutti, a tentativi di ricatto. Il memorandum ha una sezione intitolata “Promozione dell’idrogeno, ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 giugno 2022) Vannia, sottosegretaria alla Transizione ecologica, ha partecipato all’East Mediterranean Gas Forum al Cairo, in, dove è stato firmato un accordo sul gas trae Unione europea alla presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Che cosa rappresenta il memorandum d’intesa per l’Italia? Rappresenta un altro tassello importante di una nuova politica energetica che stiamo costruendo settimana dopo settimana, per far fronte all’emergenza ma, soprattutto, per risolvere definitivamente il problema della dipendenza energetica dell’Italia e dell’intera Europa da un solo Paese, una situazione di arretratezza che non è più sostenibile e che ci ha esposto, come risultato evidente a tutti, a tentativi di ricatto. Il memorandum ha una sezione intitolata “Promozione dell’idrogeno, ...

