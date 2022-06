La Corea del Nord ha detto di avere un’altra epidemia oltre a quella di coronavirus (Di giovedì 16 giugno 2022) Giovedì le autorità della Corea del Nord hanno detto di essere alle prese con una malattia infettiva diversa dal Covid, concentrata soprattutto nella zona di Haeju, una città nel sud-ovest del paese. L’agenzia di stampa del regime Korean Central News Leggi su ilpost (Di giovedì 16 giugno 2022) Giovedì le autorità delladelhannodi essere alle prese con una malattia infettiva diversa dal Covid, concentrata soprattutto nella zona di Haeju, una città nel sud-ovest del paese. L’agenzia di stampa del regime Korean Central News

