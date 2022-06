Pubblicità

Tre persone, responsabili del, sono state denunciate dai carabinieri della stazione di ... Per nessun motivo le banche telefonano a casaclienti per farsi dare i codici perché, per eventuali ...... emerge ilnei confronti della direttiva Sup (Single use plastic), che proibisce la ... In seguito al recepimento di tale direttiva, sugli scaffalisupermercati sono comparsi prodotti venduti ... Il raggiro dei bancari fasulli, via da un conto 15mila euro. Ecco come mettono a segno il colpo I trabocchetti possono avere volti e forme diverse: e-mail e telefonate. Alla Confconsumatori è arrivata una segnalazione: partito il reclamo ...SENIGALLIA - Si fingono dipendenti della banca e si fanno consegnare i codici d’accesso al conto corrente per prosciugarlo. Vittima della truffa un uomo, residente in città, che ...