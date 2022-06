“Il Covid non spaventa”. Il decalogo di Vaia contro la liturgia del terrore (Di giovedì 16 giugno 2022) Ci vuole calma e sangue freddo, cantava qualcuno un po’ di anni fa. Il coronavirus esiste, mica nessuno dice il contrario. Però va affrontato nel modo giusto, senza liturgia del terrore di sorta o regole irrazionali su mascherine no, mascherine sì, mascherine forse. Francesco Vaia, che di lavoro fa il direttore dell’istituto Spallanzani e che di casi Covid ne ha visti eccome, ha redatto un decalogo proprio per evitare che il virus torni a colpirci duramente a settembre, ma anche per ridare all’epidemia il giusto posto. E permettere agli italiani di tornare a vivere. “È un’ottima notizia il possibile aggiornamento del vaccino – dice all’Adnkronos – Il virus endemico non deve spaventare”. Cosa fare dunque da qui all’autunno che verrà? Bisogna spaventarsi, parlando di ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 16 giugno 2022) Ci vuole calma e sangue freddo, cantava qualcuno un po’ di anni fa. Il coronavirus esiste, mica nessuno dice il contrario. Però va affrontato nel modo giusto, senzadeldi sorta o regole irrazionali su mascherine no, mascherine sì, mascherine forse. Francesco, che di lavoro fa il direttore dell’istituto Spallanzani e che di casine ha visti eccome, ha redatto unproprio per evitare che il virus torni a colpirci duramente a settembre, ma anche per ridare all’epidemia il giusto posto. E permettere agli italiani di tornare a vivere. “È un’ottima notizia il possibile aggiornamento del vaccino – dice all’Adnkronos – Il virus endemico non devere”. Cosa fare dunque da qui all’autunno che verrà? Bisognarsi, parlando di ...

