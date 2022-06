Il buco nero affamato che divora 1 Terra al secondo (Di giovedì 16 giugno 2022) Il buco nero a crescita più rapida mai vista prima sta inghiottendo la massa equivalente di un'intera Terra ogni secondo. Questo colosso ha alimentato un quasar ultraluminoso per 9 miliardi di anni. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 16 giugno 2022) Ila crescita più rapida mai vista prima sta inghiottendo la massa equivalente di un'interaogni. Questo colosso ha alimentato un quasar ultraluminoso per 9 miliardi di anni.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dopo sei anni di osservazioni, il telescopio spaziale Hubble è riuscito a trovare la prima prova diretta dell'esist… - radioscienza : New post: Buco nero sfrattato da una pedata gravitazionale - radioscienza : New post: Buco nero solitario, per la Via Lattea vai - i_mortali : Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo da noi, da noi... più o meno - AGazaneo : RT @F_Pedrioli: 'Lo avete mai assaggiato il dolore? Fa schifo, cazzo se è amaro. Lo zucchero aiuta a digerirlo, a sopportarlo. Ed io ingoio… -