Pubblicità

infoitcultura : Uomini e Donne, Ida Platano annuncia di aver preso una drastica decisione! - infoitcultura : Ida Platano 'cancella' Riccardo Guarnieri/ Drastico cambiamento dopo Uomini e Donne - gabrielsniceass : perché ora si parla di ida platano - infoitcultura : Uomini e Donne, Ida Platano decisa lo annuncia sui social: 'Cambiamenti, cambiamenti' - ivandileonardo : Franco Battiato o Ida Platano? #Techetechete -

Ex tronista del programma ammette di essere pazzo diUeD è arrivato al termine anche per questa ultima stagione televisiva. Tornerà in onda su canale cinque, dopo le vacanze estive. Le ultime puntate sono state incentrate sull'avvincente ..."cancella" Riccardo Guarnieri/ Drastico cambiamento dopo Uomini e Donne E sul fronte professionale, quali sono le novità per la coppia A quanto pare sia Elga che Diego, complice la ...Ida Platano rivoluziona il suo look: “Cambiamenti”, così non l’avete mai vista; cosa ha fatto ai capelli la dama del trono Over di Uomini e Donne. Era il 2017 quando è arrivata per la prima volta ...Riccardo Guarnieri, in una delle ultime puntate di Uomini e Donne, aveva ammesso di non essere più innamorato come prima di Ida Platano. Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri lancia frecciatine ad Ida