Hashish e pistola in casa, arrestata una 29enne (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I carabinieri della stazione di Giffoni Valle Piana (Salerno), con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga, nel corso di una perquisizione a casa di una 29enne, hanno trovato e sequestrato 2,7 chili di Hashish suddiviso in panetti da 100 grammi e una pistola calibro 9 con matricola abrasa. La donna è stata arrestata in flagranza di reato e, a seguito dell'udienza di convalida, posta in stato di libertà per mancanza di esigenze cautelari in quanto incensurata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

