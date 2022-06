GUIDA TV 16 GIUGNO 2022: UN GIOVEDÌ CON DON MATTEO, SCHERZI A PARTE E L’ATLETICA (Di giovedì 16 giugno 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Don MATTEO 12 – Serie-Tv Rai2 ore 21.20: Io Sono Tempesta – Film Rai3 ore 20.00: Diamond League Meeting di Oslo – Atletica Rete4 ore 21.25: Dritto e Rovescio – Talk Show Canale5 ore 21.30: SCHERZI a PARTE – Intrattenimento Italia1 ore 21.25: Vanguard: Agenti Speciali 1°Tv – Film La7 ore 21.15: PiazzaPulita Speciale – Talk Show Tv8 ore 21.30: Antonino Chef Academy – Talent Nove ore 21.35: Only Fun: Comico Show – Intrattenimento I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.25: Porta a Porta – Talk Show Rai2 ore 23.15: Anni 20 Notte – Talk Show Rai3 ore 22.00: Doppia Colpa – Film Rete4 ore 01.00: Changeling – Film Canale5 ore ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 16 giugno 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: Don12 – Serie-Tv Rai2 ore 21.20: Io Sono Tempesta – Film Rai3 ore 20.00: Diamond League Meeting di Oslo – Atletica Rete4 ore 21.25: Dritto e Rovescio – Talk Show Canale5 ore 21.30:– Intrattenimento Italia1 ore 21.25: Vanguard: Agenti Speciali 1°Tv – Film La7 ore 21.15: PiazzaPulita Speciale – Talk Show Tv8 ore 21.30: Antonino Chef Academy – Talent Nove ore 21.35: Only Fun: Comico Show – Intrattenimento I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.25: Porta a Porta – Talk Show Rai2 ore 23.15: Anni 20 Notte – Talk Show Rai3 ore 22.00: Doppia Colpa – Film Rete4 ore 01.00: Changeling – Film Canale5 ore ...

