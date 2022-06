Pubblicità

FirenzePost : Firenze: Questura apertura straordinaria sportello immigrazione 23 giugno e 1 luglio - BergamoeC : RT @poliziadistato: Brescia, la partenza della #millemiglia la rievocazione della corsa storica con la scorta della #Poliziastradale e un’a… - VivMilano : RT @poliziadistato: Brescia, la partenza della #millemiglia la rievocazione della corsa storica con la scorta della #Poliziastradale e un’a… - ginugiola : RT @poliziadistato: Brescia, la partenza della #millemiglia la rievocazione della corsa storica con la scorta della #Poliziastradale e un’a… - FF_AAediPolizia : RT @poliziadistato: Brescia, la partenza della #millemiglia la rievocazione della corsa storica con la scorta della #Poliziastradale e un’a… -

Firenze Post

Predisposto dalla Divisione polizia amministrativa e sociale delladie notificato dal Commissariato "San Giovanni" , il provvedimento è stato adottato a seguito dei reiterati ......investigatori specializzati nelle indagini su furti e rapine della Squadra Mobile della...vanta anche precedenti specifici commessi in altri supermercati delle province di Pisa e. In ... Firenze: Questura apertura straordinaria sportello immigrazione 23 giugno e 1 luglio Il "potenziamento" dell'Ufficio Immigrazione, voluto dal Questore di Firenze Maurizio Auriemma, si è attuato nella recente assegnazione di un nuovo Dirigente e di nuovi agenti ...Arrestato dalla Polizia un cittadino tunisino di 39 anni che ha dato in escandescenza al Pronto Soccorso. Intorno alle una della notte tra il 15 e il 16 giugno 2022, l’uomo ha dato in escandescenza pr ...