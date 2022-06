“Fanno tenerezza”. Il siluro di Renzi a Taverna: godetevi gli ultimi mesi (Di giovedì 16 giugno 2022) Scintille a distanza tra Matteo Renzi e Paola Taverna. La senatrice del Movimento 5 Stelle è stata ospite del programma di La7 Tagadà, condotto da Tiziana Panella, e subito dopo di lei, intervenuta in collegamento a causa di un problema fisico, è il turno di Matteo Renzi, che partecipa all'edizione del talk show del 16 giugno in studio. Il leader di Italia Viva presenta inizialmente il suo libro: “Il mostro, secondo la loro narrazione, sono io, sono il nuovo mostro di Firenze secondo alcuni. Nessuno mi ha mai querelato o detto che c'è una cosa falsa in questo libro. Il racconto di tutto quello che c'è scritto fa paura. Se levate il nome di Matteo Renzi e mettete Mario Rossi al suo posto non è un segno bellissimo se gli succedono tutte quelle cose”. Panella lo ferma e gli chiede: “Ma lei ha un buon carattere?”. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Scintille a distanza tra Matteoe Paola. La senatrice del Movimento 5 Stelle è stata ospite del programma di La7 Tagadà, condotto da Tiziana Panella, e subito dopo di lei, intervenuta in collegamento a causa di un problema fisico, è il turno di Matteo, che partecipa all'edizione del talk show del 16 giugno in studio. Il leader di Italia Viva presenta inizialmente il suo libro: “Il mostro, secondo la loro narrazione, sono io, sono il nuovo mostro di Firenze secondo alcuni. Nessuno mi ha mai querelato o detto che c'è una cosa falsa in questo libro. Il racconto di tutto quello che c'è scritto fa paura. Se levate il nome di Matteoe mettete Mario Rossi al suo posto non è un segno bellissimo se gli succedono tutte quelle cose”. Panella lo ferma e gli chiede: “Ma lei ha un buon carattere?”. ...

