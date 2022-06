Draghi a Irpin: qui parole di dolore ma anche speranza e futuro (Di giovedì 16 giugno 2022) "parole di speranza, di dolore ma anche di futuro, molto di ciò che ha detto riguarda il futuro e la ricostruzione. Ci ha presentato un popolo che è stato unito dalla guerra e ora è in grado di fare ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) "di, dimadi, molto di ciò che ha detto riguarda ile la ricostruzione. Ci ha presentato un popolo che è stato unito dalla guerra e ora è in grado di fare ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Draghi a Irpin si è fermato davanti ai palazzi bombardati: 'Avete il mondo dalla vostra parte', ha detto alle autor… - sole24ore : ?? #Ucraina: #Draghi, #Macron e #Scholz arrivati in treno a Kiev per incontrare #Zelensky. Viaggio di dieci ore nell… - MattiaBBagnoli : E mentre Draghi-Scholz-Macron sono a Kiev-Irpin i media ucraini riportano allerta raid in questi tutto il Paese. Pu… - antonio65683279 : Dopo quello che Putin ha combinato in Ucraina, Mosca meriterebbe essere rasa al suolo! Ma noi non lo faremo, ci lim… - askanews_ita : I leader dell’Ue tra le macerie (e i morti) di #Irpin #Ucraina #Draghi #Guerra #Russia #Ue -