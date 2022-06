Calciomercato - Deulofeu aspetta solo il Napoli

(Di giovedì 16 giugno 2022) Secondo la radio ufficiale Kiss Kiss, Gerardiled ha praticamente raggiunto l'accordo sull'ingaggio e durata del contratto. Mentre tra le società non è stata trovata ancora un intesa totale, sull'attaccante classe 1994 ci sarebbe anche un altro club, che avrebbe formulato un offerta all'Udinese di 20 milioni di euro, cifra che la società azzurra al momento non vuole arrivare. Si attendono aggiornamenti in unche sta per accendersi ufficialmente.

Francesco Modugno, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, dove ha parlato del calciomercato dei partenopei. "Tra Osimhen e Koulibaly sarei in ...Valter De Maggio, giornalista, ha fatto il punto sul calciomercato degli azzurri nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.