Brandaleone | «Dybala? Credo che i tifosi lo rimpiangeranno»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 giugno 2022) Le parole di Carlo, giornalista del Giornale di Sicilia, in esclusiva per Juventusnews24: «è un rimpianto» Carlo, giornalista del Giornale di Sicilia, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito un estratto dell’intervista sull’addio dialla Juve e il suo probabile arrivo all’Inter. Un grande ex Palermo, Paulo, è invece vicinissimo all’Inter. Come giudica la scelta dell’argentino?«Lui ha un rapporto molto forte con Marotta, che l’aveva preso alla Juve, c’è un rapporto di stima. Penso che Marotta sappia come gestirlo al massimo. Ovviamente non saranno tutte rose e fiori, perché va a confrontarsi con una rosa molto competitiva e dovrà conquistarsi il posto». Crede che il mancato rinnovo possa diventare un rimpianto per la ...