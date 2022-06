Bambino cade in un pozzo di 24 metri e resta sottoterra per 4 giorni con un serpente e una rana (Di giovedì 16 giugno 2022) Un Bambino di 10 anni è stato salvato in India, nello stato del Chhattisgarh, dopo essere caduto in un pozzo di 24 metri e aver trascorso più di 4 giorni intrappolato sottoterra insieme a serpente e una rana. Il piccolo Rahul Sahu... Leggi su europa.today (Di giovedì 16 giugno 2022) Undi 10 anni è stato salvato in India, nello stato del Chhattisgarh, dopo essere caduto in undi 24e aver trascorso più di 4intrappolatoinsieme ae una. Il piccolo Rahul Sahu...

Pubblicità

simone100302 : @sommobaglio @CiroNoEuro @Flavias77 @Flag7721 @jacopocoghe Lo hai letto il paper che ti ho linkato LMFAO? Qua non… - _Aquotes_ : Un bambino cade più di 50 volte per imparare a camminare, ma non pensa mai 'forse non fa per me'. - forzearmateeu : Un nuovo post (India - Cade in un pozzo di 150 metri, bambino di 18 mesi estratto vivo dall'esercito) è stato pubbl… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Cade in un pozzo di 150 metri, bambino di 18 mesi estratto vivo dall'esercito: rimasto sotto terra per ore - leggoit : Cade in un pozzo di 150 metri, bambino di 18 mesi estratto vivo dall'esercito: rimasto sotto terra per ore -