Arnold Schwarzenegger: suo genero è molto più coraggioso di lui | Ha affrontato nemici “storici” (Di giovedì 16 giugno 2022) Tutti conosciamo Arnold Schwarzenegger, ma in famiglia ha un degno concorrente in fatto di coraggio e forza. Basta guardare i suoi film. Quando si parla di miti del cinema degli ultimi quarant’anni, un posto di rilievo spetta decisamente all’austriaco più famoso del mondo dopo Wolfgang Amadeus Mozart, il Terminator, Conan, ecc. ecc. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger nelle vesti di Terminator (web source)Una storia nota a tutti La storia di Arnold è nota a tutti, lasciata la natia Austria in cerca di fortuna, approda prima a Londra e poi negli Stati Uniti, si costruisce con tenacia e caparbietà una carriera nel cinema. Al principio riceve molti no, il suo accento austro/tedesco certo non lo agevola ad entrare nel mondo del cinema, ma non è tipo da arrendersi ... Leggi su newstv (Di giovedì 16 giugno 2022) Tutti conosciamo, ma in famiglia ha un degno concorrente in fatto di coraggio e forza. Basta guardare i suoi film. Quando si parla di miti del cinema degli ultimi quarant’anni, un posto di rilievo spetta decisamente all’austriaco più famoso del mondo dopo Wolfgang Amadeus Mozart, il Terminator, Conan, ecc. ecc.nelle vesti di Terminator (web source)Una storia nota a tutti La storia diè nota a tutti, lasciata la natia Austria in cerca di fortuna, approda prima a Londra e poi negli Stati Uniti, si costruisce con tenacia e caparbietà una carriera nel cinema. Al principio riceve molti no, il suo accento austro/tedesco certo non lo agevola ad entrare nel mondo del cinema, ma non è tipo da arrendersi ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : The Boys: Arnold Schwarzenegger era ignaro che suo figlio Patrick stesse recitando nella serie tv -… - ___livia95___ : Nel 2016, è stata consulente di Arnold Schwarzenegger nella serie di concorsi di realtà The New Celebrity Apprentic… - Fatal_ix : RT @Fatal_ix: Spezial, non-#Fatalix - Climate21 : RT @CCCRdg: Spezial, non-#Fatalix - CCCRdg : RT @CCCRdg: Spezial, non-#Fatalix -