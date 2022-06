Arabia Saudita, raid nei negozi per sequestrare i giocattoli arcobaleno. “Sollecitano l’omosessualità” (Di giovedì 16 giugno 2022) Non si ferma la repressione della comunità Lgbtq+ in Medio Oriente. In Arabia Saudita le autorità hanno sequestrato diversi giocattoli e abbigliamenti di colore arcobaleno dai negozi di Ryad. Fiocchi, gonne, cappelli, magliette e astucci sono le cose principali che sono state tolte dagli punti vendita della capitale Saudita e si tratterebbe principalmente di oggetti per bambini. Lo ha denunciato un servizio del canale di notizie statale Al Ekhbariy andato in onda ieri, 15 giugno. Nei vari negozi arabi sono stati sequestrati tutti i tipi di giocattoli che Sollecitano l’omosessualità“Contraddicono la fede islamica e promuovono l’omosessualità”: la giustifica dei funzionari del ministero del Commercio A ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 16 giugno 2022) Non si ferma la repressione della comunità Lgbtq+ in Medio Oriente. Inle autorità hanno sequestrato diversie abbigliamenti di coloredaidi Ryad. Fiocchi, gonne, cappelli, magliette e astucci sono le cose principali che sono state tolte dagli punti vendita della capitalee si tratterebbe principalmente di oggetti per bambini. Lo ha denunciato un servizio del canale di notizie statale Al Ekhbariy andato in onda ieri, 15 giugno. Nei variarabi sono stati sequestrati tutti i tipi diche“Contraddicono la fede islamica e promuovono”: la giustifica dei funzionari del ministero del Commercio A ...

