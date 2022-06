Antonio Caprarica: «Harry e William? Un disastro il giubileo» (Di giovedì 16 giugno 2022) Il giornalista ha scritto il libro William&Harry Antonio Caprarica, esperto reali e per anni inviato a Londra della Rai ha recentemente scritto il libro “William & Harry”, edito da Sperling e Kupfer basato sul rapporto tra i due figli di Diana e Carlo. Il giornalista ne ha parlato in maniera più approfondita in un’intervista a Vanity Fair. Leggi anche: Il nuovo libro di Antonio Caprarica su William ed Harry «Il giubileo è stato un enorme successo per la famiglia reale e per la regina. Ha confermato che in Gran Bretagna al momento, con un primo ministro così debole, esiste un solo potere: il trono. La monarchia è uscita dalle celebrazioni nel modo migliore. Gli inglesi guardano a Elisabetta ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Il giornalista ha scritto il libro, esperto reali e per anni inviato a Londra della Rai ha recentemente scritto il libro “”, edito da Sperling e Kupfer basato sul rapporto tra i due figli di Diana e Carlo. Il giornalista ne ha parlato in maniera più approfondita in un’intervista a Vanity Fair. Leggi anche: Il nuovo libro disued«Ilè stato un enorme successo per la famiglia reale e per la regina. Ha confermato che in Gran Bretagna al momento, con un primo ministro così debole, esiste un solo potere: il trono. La monarchia è uscita dalle celebrazioni nel modo migliore. Gli inglesi guardano a Elisabetta ...

