Alopecia, negli Usa al via ad un nuovo farmaco (Di giovedì 16 giugno 2022) negli Usa, la Food and Drug administration (FDA), ha annunciato un nuovo farmaco contro l’Alopecia. Una malattia autoimmune che provoca la perdita di capelli e di altri peli del corpo, colpendo più di 300mila persone all’anno. Tra queste anche l’attrice Jada Pinkett Smith, che da tempo sensibilizza sul tema. Alopecia, gli studi clinici della FDA Si chiama: “Baricitinib”, il farmaco che potrebbe prevenire una delle malattie più diffuse negli Stati Uniti (e non solo). Sviluppato dall’azienda farmaceutica Eli Lilly contro l’artrite reumatoide, ha mostrato invece di avere potenzialità anche nel trattamento dell’Alopecia areata grave. Una malattia che si sta diffondendo a macchia d’olio e che tra i tanti ha coinvolto anche l’attrice Jada Pinkett ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 giugno 2022)Usa, la Food and Drug administration (FDA), ha annunciato uncontro l’. Una malattia autoimmune che provoca la perdita di capelli e di altri peli del corpo, colpendo più di 300mila persone all’anno. Tra queste anche l’attrice Jada Pinkett Smith, che da tempo sensibilizza sul tema., gli studi clinici della FDA Si chiama: “Baricitinib”, ilche potrebbe prevenire una delle malattie più diffuseStati Uniti (e non solo). Sviluppato dall’azienda farmaceutica Eli Lilly contro l’artrite reumatoide, ha mostrato invece di avere potenzialità anche nel trattamento dell’areata grave. Una malattia che si sta diffondendo a macchia d’olio e che tra i tanti ha coinvolto anche l’attrice Jada Pinkett ...

