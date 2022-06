Albano | l’annuncio che riempie di gioia | finalmente tornerà insieme a lei | L’indiscrezione

Leggi su kronic

(Di giovedì 16 giugno 2022)chedii fan del cantante di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi: ecco i dettagli della vicenda Uno dei cantanti che ha incantato milioni di spettatori con la sua voce meravigliosa è lui, Al Bano Carrisi. Originario di Cellino San Marco, ha fatto della sua terra di origine, la Puglia, un meraviglioso punto di aggregazione. Egli ha dato vita ad un duoalla sua ex moglie rimasto nell’immaginario collettivo dei fan,alla bella Romina Power ha sfornato successi irripetibili come Felicità, Nostalgia Canaglia e Ci sarà. Un annunciodii fan che rimangono senza parole. curiosità (foto web)Giovanissimo decide di emigrare dalla terra Pugliese a Milano in cerca di fortuna. Il cantante comincia a lavorare ...