365 giorni con Maria: 16 giugno | Tutta la folla assiste al grande prodigio (Di giovedì 16 giugno 2022) La Madonna Addolorata si manifesta miracolosamente a una donna che rimane attonita. Ma non solo, ben resto Tutta la popolazione assiste al prodigio che accade in quel luogo. Il fatto riporta al periodo storico in cui, dopo l’unità d’Italia, vi sono molte trasformazioni sociali insieme a forti difficoltà economiche nelle campagne. Le lacrime dall’immagine di L'articolo 365 giorni con Maria: 16 giugno Tutta la folla assiste al grande prodigio proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 16 giugno 2022) La Madonna Addolorata si manifesta miracolosamente a una donna che rimane attonita. Ma non solo, ben restola popolazionealche accade in quel luogo. Il fatto riporta al periodo storico in cui, dopo l’unità d’Italia, vi sono molte trasformazioni sociali insieme a forti difficoltà economiche nelle campagne. Le lacrime dall’immagine di L'articolo 365con: 16laalproviene da La Luce di

Pubblicità

rosa_arf : 1)Prendo a pretesto il tuo post per fare un analisi...e pormi delle domande.. A) Perche' un reggimicrofono qualsias… - Walrus1715 : @juventusfcen @mattia_desci Vi auguro feci bovine fumanti davanti alla sede centrale 365 giorni l'anno fino al 2025 - LKinoshi : @jason05_ Sisi, questo è vero. C’è anche da ammettere tranquillamente che fino ad un anno fa era la Juve in primi a… - emilianofaziosi : @RunawayAgain Per me nessuno è credibile ma non per colpa loro, quanto della tipologia di lavoro. 365 giorni l'anno… - loscornetteros : 'le presenze in un anno a #Ferrara sono circa 460k distribuite in 365 giorni mentre il 18 maggio 2023 [concerto… -