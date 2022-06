180 anni Riva The Persuaders, il cortometraggio (Di giovedì 16 giugno 2022) Gli scatti presi da ‘ Riva The Persuaders ’, e dal backstage del cortometraggio con Pierfrancesco Favino, David Beckham e Charles Leclerc con la produzione di Armando Testa Studios per Ferretti Group. Insieme alle tre celebrities, sono protagoniste le splendide barche del cantiere Riva, di cui quest’anno ricorre il 180° anniversario della nascita. Come nella pellicola originale ideata e prodotta nel 1971 e 1972 da Robert Baker e tutta giocata sulla dualità scanzonata da Tony Curtis e Roger Moore. Anche nel nuovo film firmato da Riva si incontrano due personaggi molto diversi tra loro e per questo perfetti per fare scintille: Pierfrancesco Favino e David Beckham. Convocati con un pretesto in una elegante località di mare che richiama la Riviera o la Costa Azzurra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Gli scatti presi da ‘The’, e dal backstage delcon Pierfrancesco Favino, David Beckham e Charles Leclerc con la produzione di Armando Testa Studios per Ferretti Group. Insieme alle tre celebrities, sono protagoniste le splendide barche del cantiere, di cui quest’anno ricorre il 180°versario della nascita. Come nella pellicola originale ideata e prodotta nel 1971 e 1972 da Robert Baker e tutta giocata sulla dualità scanzonata da Tony Curtis e Roger Moore. Anche nel nuovo film firmato dasi incontrano due personaggi molto diversi tra loro e per questo perfetti per fare scintille: Pierfrancesco Favino e David Beckham. Convocati con un pretesto in una elegante località di mare che richiama la Riviera o la Costa Azzurra ...

