"Una Pizza Napoletana" è la migliore pizzeria degli Stati Uniti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E' "Una Pizza Napoletana" di Anthony Mangieri a New York ad aggiudicarsi il titolo di migliore pizzeria degli Stati Uniti per il 2022. Al secondo posto Tony's Pizza Napoletana di Tony Gemignani a San Francisco. Sul terzo gradino del podio Ribalta Nyc a New York. A decretare le migliori pizzerie negli Stati Uniti d'America per il 2022 è la guida 50 Top Pizza. La città più rappresentata è New York con nove insegne, seguita da Portland e San Francisco con 5 insegne. Al quarto posto della classifica di 50 Top Pizza la pizzeria di Jersey City Razza Pizza Artigianale, al quinto posto O' Munaciello a Miami, ...

