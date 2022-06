Shomurodov, è nata la figlia Mubina: gli auguri social della Roma (Di mercoledì 15 giugno 2022) Per il giocatore della Roma Eldor Shomurodov è un giorno da incorniciare. Fiocco rosa per l'attaccante uzbeko a cui è nata la sua piccola Mubina . Questa mattina, la compagna del numero 14 della Roma ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Per il giocatoreEldorè un giorno da incorniciare. Fiocco rosa per l'attaccante uzbeko a cui èla sua piccola. Questa mattina, la compagna del numero 14...

