Rinnovo Mertens, speranze di accordo ancora vive (Di mercoledì 15 giugno 2022) Mertens-Napoli, non è ancora finita: ci sono speranze di Rinnovo Aggiornamenti sul futuro di Mertens arrivano dalla redazione di Kiss Kiss Napoli col giornalista Valter De Maggio. Ecco le sue … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 15 giugno 2022)-Napoli, non èfinita: ci sonodiAggiornamenti sul futuro diarrivano dalla redazione di Kiss Kiss Napoli col giornalista Valter De Maggio. Ecco le sue … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

lucasparrow1 : @erosazzurro fratellone si dice che oggi si farà un tentativo per il rinnovo di kk e mertens, ti risulta? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - De Maggio: 'Mertens-Napoli? Non è ancora finita, ci sono margini per il rinnovo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - De Maggio: 'Mertens-Napoli? Non è ancora finita, ci sono margini per il rinnovo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - De Maggio: 'Mertens-Napoli? Non è ancora finita, ci sono margini per il rinnovo' - apetrazzuolo : KISS KISS - De Maggio: 'Mertens-Napoli? Non è ancora finita, ci sono margini per il rinnovo' -