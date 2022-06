radiortm : Ragusa. Concluso il progetto “rapporto uomo-donna nel corso della storia” - -

Radio RTM Modica

L'interrogatorio si èdopo alcune ore. La 23enne, che viveva con la bambina a Mascalucia, aveva denunciato lunedì il rapimento della figlia. Aveva parlato di 3 uomini incappucciati, uno dei ...Giornalisti, scrittori, editorialisti, attori, scienziati, storici, filosofi, tutti ae tutti protagonisti del festival che si èin una stracolma piazza Duomo aIbla con il ... Ragusa. Concluso il progetto “rapporto uomo-donna nel corso della storia” | Radio RTM Modica Certificazioni Uniche 2022 sbagliate da parte dell’Inps. Anc Ragusa: pesanti disagi per contribuenti e professionisti ...Numerosi e sfortunati i contribuenti che, proprio in questi giorni, stanno ricevendo la comunicazione sulle certificazioni uniche 2022 sbagliate da parte dell’Inps. In particolare, l’istituto evidenzi ...