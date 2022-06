Ragazza prende la pillola, picchiata e minacciata dal marito marocchino: 'Voglio altri figli' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il marito la minacciava e picchiava perchè voleva altri figli , mentre lei, già mamma di un bambino di tre anni, aveva deciso di prendere la pillola anticoncezionale . E questa decisione, ad una donna ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Illa minacciava e picchiava perchè voleva, mentre lei, già mamma di un bambino di tre anni, aveva deciso dire laanticoncezionale . E questa decisione, ad una donna ...

