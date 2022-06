Psg, accordo con Pochettino per la rescissione: riceverà 15 milioni per andare via (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ormai finita l’avventura di Maurizio Pochettino al Psg. L’allenatore argentino andrà via per scelta del club, che ha deciso di puntare su Galtier per provare a vincere la Champions League. Un solo campionato francese in due stagioni per il tecnico ex Tottenham, che proprio in queste ore, secondo quanto riferisce L’Equipe, ha trovato tramite il suo legale l’accordo per la risoluzione del contratto. Verrà versata una somma di circa 15 milioni di euro per la buonuscita, pari all’ingaggio previsto per il suo ultimo anno di contratto SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ormai finita l’avventura di Maurizioal Psg. L’allenatore argentino andrà via per scelta del club, che ha deciso di puntare su Galtier per provare a vincere la Champions League. Un solo campionato francese in due stagioni per il tecnico ex Tottenham, che proprio in queste ore, secondo quanto riferisce L’Equipe, ha trovato tramite il suo legale l’per la risoluzione del contratto. Verrà versata una somma di circa 15di euro per la buonuscita, pari all’ingaggio previsto per il suo ultimo anno di contratto SportFace.

Pubblicità

SkySport : Scamacca-Psg: pista sempre più seria, ma non c'è ancora un accordo col Sassuolo. Le news #SkySport #Scamacca #Psg… - Gazzetta_it : Accordo con #Dybala, punto #Lukaku, stretta su Asslani e Bellanova, rilancio Psg: Inter, sono giorni caldi - grissino78 : PSG trova l'accordo sull'esonero di Pochettino per arrivare a skriniar, ma hanno capito che è un difensore e non un… - ZonaBianconeri : RT @Aurix957: Cr7 è andato via 3 gg prima della fine del mercato quando tutti dicevano che rimaneva. Il rinnovo di dybala era sicuro. Mbapp… - Aurix957 : Cr7 è andato via 3 gg prima della fine del mercato quando tutti dicevano che rimaneva. Il rinnovo di dybala era sic… -