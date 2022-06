Prima beta pubblica di HarmonyOS 3 0 adesso disponibile

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Siamo alla resa dei conti con3.0: il produttore cinese ha finalmente annunciato l’inizio degli interventi di sviluppo, giunti alle battute finali. Da qualche ora, infatti, è stata resala, non solo per gli sviluppatori locali, ma anche per quanti nutrono il desiderio di testare la nuova generazione del firmware (purché residenti in Cina, perché è di quel mercato che si sta parlando). Per scaricarla bisognaregistrarsi sul portale dedicato e procedere poi a scaricare ladi3.0. I dispositivi compatibili sono i Huawei P50, P50 Pro e P50 Pocket, oltre che i Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, Mate 40 RS Porsche Design, MatePad Pro 12.6 (2021). Le novità introdotte da3.0sono per lo ...

Basta registrarsi sul portale apposito per ottenere la beta pubblica del nuovo HarmonyOS, il sistema operativo nato per sopperire al ban USA, giunto alla sua terza generazione. L'azienda ha ... HarmonyOS 3.0, finalmente la prima beta pubblica: novità e prodotti compatibili Huawei ha annunciato ufficialmente l'avvio delle operazioni di sviluppo "finali" di HarmonyOS 3.0, da poche ore disponibile in beta non solo per gli sviluppatori cinesi ma anche per quei semplici appa ...