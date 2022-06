(Di mercoledì 15 giugno 2022) L'intervento dei tifosi per la società a pochi giorni dal termine per l'iscrizione al campionato di Serie C

Messina, Curva Sud chiede incontro col Comune per futuro del club La Curva Sud del Messina ha chiesto un incontro pubblico col Comune affinché il mondo politico possa intervenire a risolvere la questione. LA NOTA DEI TIFOSI - "Preso atto ancora una volta della ...Il futuro del Messina resta nebuloso, a una settimana dalla scadenza dei termini per l'iscrizione in serie C. L'attuale proprietà ha dichiarato di essere pronta a passare la mano ma non è chiaro se le ...