(Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo nove stagioni e 148 gol con la maglia del Napoli, Driessi appresta a dire definitivamente addio ai suoi tifosi. Le sue parole, al termine della conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale, hanno gelato il mondo Napoli. “Voglio fare la scelta più giusta, voglio trovare un bel club. Sono calmo, ma penso molto alla scelta futura. Pensavo di restare al Napoli: è strano abbiano aspettato così tanto. Per ora però non so nulla del rinnovo, spero di farvi sapere presto, magari tra qualche settimana“. FOTO: Getty –Napoli Così parlavagiusto due giorni fa ai microfoni dei giornalisti, riducendo al lumicino le speranze di una suain azzurro. L’edizione odierna di Repubblica, tuttavia, va leggermente controcorrente, scrivendo di come il miglior marcatore nella storia ...

NAPOLI - È stato bello: però mentre nell'aria s'allunga mestamente l'eco dell' addio di, nelle immagini che s'accavallanoun velo di malinconia. La sensazione che fosse finita , come pure succede ad una "struggente" storia d'amore, s'era percepita da un bel po' ma lo ...Pablo Marì Villar, spagnolo dell'Arsenal, di rientro a Udine dopo il prestito. Proseguono i ... Offerto Luis Suarez,è un sogno, Maurizio però è disposto a riprendersi Jovane Cabral pur ... Mertens, spunta uno spiraglio per la permanenza Che cosa filtra Lorenzo Valletta 14 GIU 2022 17:14. Ai microfoni di Sky Sport, si è parlato dell'addio di Mertens e come il Napoli può ripartire. Giocatore in orbita Napoli, nel senso che interessa non poco: la dista ...Così Antonio Giordano scrive nel suo editoriale sul Corriere dello sport: “È stato bello: però mentre nell’aria s’allunga mestamente l’eco dell’addio di Mertens, nelle immagini che s’accavallano spunt ...