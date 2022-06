Lory Del Santo attacca l’Isola dei Famosi 16: “È stata un’isola contro di me” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Che Lory Del Santo non abbia gradito il trattamento che le è stato riservato all’Isola dei Famosi 16, l’avevamo capito tutti, ben prima della diretta di lunedì. Ma la regista ha deciso di andarci pesante e ha rilasciato un’intervista al vetriolo contro il reality di Canale 5, reo di non essere stato all’altezza delle sue aspettative. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 16 Lory Del Santo dura contro l’Isola dei Famosi 16: “L’ultima puntata è stata proprio la fotografia che rappresentava la volontà di farmi uscire” L’inventrice di The Lady, intervistata da SuperguidaTv ha dichiarato senza mezzi termini tutto quello che è ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 15 giugno 2022) CheDelnon abbia gradito il trattamento che le è stato riservato aldei16, l’avevamo capito tutti, ben prima della diretta di lunedì. Ma la regista ha deciso di andarci pesante e ha rilasciato un’intervista al vetrioloil reality di Canale 5, reo di non essere stato all’altezza delle sue aspettative. Leggi anche: Dove vedere la replica deldei16Delduradei16: “L’ultima puntata èproprio la fotografia che rappresentava la volontà di farmi uscire” L’inventrice di The Lady, intervida SuperguidaTv ha dichiarato senza mezzi termini tutto quello che è ...

