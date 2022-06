Lo cardillo – “Chella nenna haje da ire a trovà”

Leggi su espressonapoletano

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Raccontiamo le storie (inventate o reali, chi lo sa) dietro le canzoni classiche napoletane. Oggi riascoltiamo e rileggiamo Lo, qui nella versione di Roberto Murolo. Loracconta di un amore ossessivo, o di un’ossessione amorosa, che possono sembrare la stessa cosa, ma in realtà non lo sono. E soprattutto, così come la poesia vuole, in ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.