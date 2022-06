L’indagine per truffa di Zangrillo risale al 2015 e la sua posizione è stata archiviata (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il 10 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot che mostra il titolo di un articolo pubblicato da il Fatto Quotidiano. La notizia è la seguente: «San Raffaele, ‘truffa da 28 milioni di euro al Ssn’. Indagato Zangrillo, medico di Berlusconi». Si tratta di una notizia vecchia, presentata senza il contesto necessario per la sua comprensione. L’articolo oggetto di analisi è reale, ma non è stato pubblicato a giugno 2022. La notizia delL’indagine della Procura di Milano nei confronti di Alberto Zangrillo, primario dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione Generale dell’ospedale San Raffaele di Milano, e altri soggetti che lavoravano nella stessa struttura per una presunta truffa da 28 milioni di euro al servizio sanitario nazionale, è stata data da il Fatto ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il 10 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot che mostra il titolo di un articolo pubblicato da il Fatto Quotidiano. La notizia è la seguente: «San Raffaele, ‘da 28 milioni di euro al Ssn’. Indagato, medico di Berlusconi». Si tratta di una notizia vecchia, presentata senza il contesto necessario per la sua comprensione. L’articolo oggetto di analisi è reale, ma non è stato pubblicato a giugno 2022. La notizia deldella Procura di Milano nei confronti di Alberto, primario dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione Generale dell’ospedale San Raffaele di Milano, e altri soggetti che lavoravano nella stessa struttura per una presuntada 28 milioni di euro al servizio sanitario nazionale, èdata da il Fatto ...

