Le mascherine non sono più obbligatorie sugli aerei, nei cinema e a teatro (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Non è più obbligatorio l'uso delle mascherine nei cinema, teatri e luoghi sportivi al chiuso. "Siamo di fronte a un altro passo verso la normalità - ha commentato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite del Tg1 mattina - Un segnale importante è stato quello di consentire ai nostri ragazzi di fare gli esami di terza media e della maturità senza mascherina. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza ponte, in vista dell'entrata in vigore del decreto, con cui viene prorogato l'uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo. Decade l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine per gli esami di stato. Sull'ipotesi di un ritorno delle mascherine a scuola a settembre il ministro ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Non è più obbligatorio l'uso dellenei, teatri e luoghi sportivi al chiuso. "Siamo di fronte a un altro passo verso la normalità - ha commentato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite del Tg1 mattina - Un segnale importante è stato quello di consentire ai nostri ragazzi di fare gli esami di terza media e della maturità senza mascherina. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza ponte, in vista dell'entrata in vigore del decreto, con cui viene prorogato l'uso dellenelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo. Decade l'tà dell'uso delleper gli esami di stato. Sull'ipotesi di un ritorno dellea scuola a settembre il ministro ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? MASCHERINE: PARE CHE QUALCHE IRRIDUCIBILE DEL GOVERNO VORREBBE PROROGARE L’USO ANCHE DOPO IL 15-6 ?? ???? Come i so… - gparagone : Per mantenere una #emergenza che non c’è, la si lascia banalmente in mano a chi le ha sbagliate tutte. #mascherine… - LaStampa : Covid, via le mascherine ma i casi non scendono: ora il rischio è una forte ondata estiva di contagi - serebellardinel : Ma come facciamo a riporre ancora le nostre speranze su quello #Speranza che lascia ancora l'obbligatorietà delle #… - UnaTelaBianca : @Nullarbor_ Quindi, siccome penso che le mascherine solo sui mezzi non abbiano alcun senso, ne deduci che io non ri… -