Lavinio | ‘Torniamo a Riveder le Stelle’ | al via la rassegna di eventi dal 2 luglio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo i successi delle stagioni pre-pandemia, con le 4 edizioni dellateatrale ‘RIDENDO… SOTTO LE, quest’anno il palco all’aperto del Centro Ecumenico per la Riconciliazione di Valle Schioia, riapre dopo due anni i battenti per tornare a rallegrare i tanti spettatori che ne avevano decretato il successo. Torniamo ale Stelle E la nuovatorna con un nome, diciamo nuovo, ma mai come in questo momento ottimista e ben auguraleLE, che non vuole essere solo l’ennesimo e troppo inflazionato ‘tributo’ ai 700 anni dalla morte del sommo poeta, ma soprattutto un gioco di parole:le stelle dopo i due anni di ‘buio’ pandemico con tutto il movimento artistico fermo nella possibilità di esibirsi e ...