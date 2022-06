Istat: nel 2021 in povertà assoluta 5,6 milioni di persone e 1,4 milioni di minori - Cresce al Sud (Di mercoledì 15 giugno 2022) La situazione più difficile riguarda soprattutto le famiglie più numerose e gli stranieri. Crollano le spese per i consumi dei nuclei meno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 giugno 2022) La situazione più difficile riguarda soprattutto le famiglie più numerose e gli stranieri. Crollano le spese per i consumi dei nuclei meno ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : In Italia 5,6 milioni di persone sono in 'povertà assoluta'. Rapporto Istat: nel 2021 il livello resta sui massimi… - istat_it : Nel 2021 in povertà assoluta poco più di 1,9 mln di famiglie (7,5% del totale da 7,7% nel 2020) e circa 5,6 mln di… - MediasetTgcom24 : Istat: nel 2021 in povertà assoluta 5,6 milioni di persone, cresce al Sud #istat - ninda1952 : RT @RaiNews: #Povertà: la drammatica fotografia dei dati @istat_it. - IppolitoMimi : Secondo l’Istat ci sono milioni di poveri nel mondo. Ma dov’era quando Di Maio aveva abolito la povertà?… -