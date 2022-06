Inter, trovato l’accordo per Asllani: Satriano in prestito all’Empoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo l’accordo chiuso con Mkhitaryan prosegue la campagna di rafforzamento dell’Inter a centrocampo. Oggi è andato in scena l’incontro tra la dirigenza nerazzurra e quella dell’Empoli per la definizione del trasferimento di Kristjan Asllani in nerazzurro. Le parti sono vicinissime e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. Operazione in prestito oneroso a 4 milioni e obbligo di riscatto fissato a 10 milioni più 2 di bonus. In più in Toscana verrà girato in prestito Martin Satriano, attaccante uruguaiano lo scorso anno in Francia al Brest. Un percorso simile a quanto fatto nell’ultima stagione da Andrea Pinamonti, esploso con l’Empoli e ritornato questa estate all’Inter. EPA/Samuel Golay L’attaccante uruguaiano Martin Satriano ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopochiuso con Mkhitaryan prosegue la campagna di rafforzamento dell’a centrocampo. Oggi è andato in scena l’incontro tra la dirigenza nerazzurra e quella dell’Empoli per la definizione del trasferimento di Kristjanin nerazzurro. Le parti sono vicinissime e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. Operazione inoneroso a 4 milioni e obbligo di riscatto fissato a 10 milioni più 2 di bonus. In più in Toscana verrà girato inMartin, attaccante uruguaiano lo scorso anno in Francia al Brest. Un percorso simile a quanto fatto nell’ultima stagione da Andrea Pinamonti, esploso con l’Empoli e ritornato questa estate all’. EPA/Samuel Golay L’attaccante uruguaiano Martin...

