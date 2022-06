India, estratto vivo dopo quattro giorni bimbo caduto in un pozzo (Di mercoledì 15 giugno 2022) In India i soccorritori sono riusciti a salvare dopo 4 giorni Rahul Sahu, 10 anni, bambino caduto a 24 metri di profondità in un pozzo nel cortile di casa nello Stato centrale di Chhattisgarh. Per ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ini soccorritori sono riusciti a salvareRahul Sahu, 10 anni, bambinoa 24 metri di profondità in unnel cortile di casa nello Stato centrale di Chhattisgarh. Per ...

