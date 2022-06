Incidente Ciao Darwin | dopo le dichiarazioni del concorrente oggi tetraplegico su Bonolis | i legali dicono | “Paolo Bonolis …”

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 15 giugno 2022), ledi Marchetti. Ismentiscono le sue parole e spiegano come si è realmente comportatol’, parlano adesso iche smentiscono quanto dichiarato da Gabriele Marchetti la scorsa settimana. IlGabriele Marchetti rimase purtroppo gravemente ferito durante la prova del Genodrome, un gioco del programmaal quale ha preso parte nel 2019. In queste settimane Marchetti sembra aver rilasciato un’intervista riferendo di essere rimasto molto male per il fatto che ...