Il bacio tra Liz Taylor e Richard Burton diventa un’opera NFT (Di mercoledì 15 giugno 2022) La sequenza del bacio tra Liz Taylor e Richard Burton a Ischia, che di fatto ufficializzò la relazione tra i due attori, è stata per la prima volta ricostruita in formato digitale. Lo scoop rinasce con la tecnologia: sofisticate tecniche di morphing sono state applicate ai negativi originali che producono un filmato realistico ad alta risoluzione in grado di rendere il pubblico spettatore. E grazie a ItaliaNFT, primo marketplace dedicato alla valorizzazione dei beni digitali del made in Italy, il filmato inedito diventa anche un NFT (non-fungible token), acquistabile all'asta il 18 giungo. Fu il fotografo Marcello Geppetti a sorprendere i due divi proprio il 18 giugno del 1962 a baciarsi sul tetto di un motoscafo; era l'ultimo giorno delle riprese italiane di "Cleopatra" e gli attori erano sicuri che i ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 giugno 2022) La sequenza deltra Liza Ischia, che di fatto ufficializzò la relazione tra i due attori, è stata per la prima volta ricostruita in formato digitale. Lo scoop rinasce con la tecnologia: sofisticate tecniche di morphing sono state applicate ai negativi originali che producono un filmato realistico ad alta risoluzione in grado di rendere il pubblico spettatore. E grazie a ItaliaNFT, primo marketplace dedicato alla valorizzazione dei beni digitali del made in Italy, il filmato ineditoanche un NFT (non-fungible token), acquistabile all'asta il 18 giungo. Fu il fotografo Marcello Geppetti a sorprendere i due divi proprio il 18 giugno del 1962 a baciarsi sul tetto di un motoscafo; era l'ultimo giorno delle riprese italiane di "Cleopatra" e gli attori erano sicuri che i ...

